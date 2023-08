Visite guidée du château de Gaugeac Château de Saint-Germain Catégorie d’Évènement: Dordogne Visite guidée du château de Gaugeac Château de Saint-Germain, 16 septembre 2023, . Visite guidée du château de Gaugeac 16 et 17 septembre Château de Saint-Germain Gratuit. Entrée libre. Visite guidée toutes les heures. Entrez dans le château de Saint-Germain et découvrez son histoire grâce aux visites guidées tout au long de la journée. L’occasion de visiter l’un des 1001 château du Périgord ! Château de Saint-Germain Saint-Germain, 24540 Gaugeac 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Découvrez ce château privé datant du XVe siècle, classé au titre des Monuments historiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 ©Office de tourisme des Bastides Dordogne-Périgord Détails Catégorie d’Évènement: Dordogne Autres Lieu Château de Saint-Germain Adresse Saint-Germain, 24540 Gaugeac Departement Dordogne Lieu Ville Château de Saint-Germain latitude longitude 44.660498;0.86282

