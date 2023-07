Visite libre d’un château du XIIIe siècle Chateau de Saint-Geniès Saint-Geniès Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Geniès Visite libre d’un château du XIIIe siècle Chateau de Saint-Geniès Saint-Geniès, 16 septembre 2023, Saint-Geniès. Visite libre d’un château du XIIIe siècle 16 et 17 septembre Chateau de Saint-Geniès Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir le château de Saint-Geniès, édifice construit au XIIIe siècle et rebâtit au XVIe siècle. Profitez à proximité de la présence d’un vestige de l’ancienne forteresse, et d’un donjon du XIIe siècle. Chateau de Saint-Geniès Le Bourg, 24590 Saint-Geniès Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 63 77 78 38 http://www.saintgenies.com Venez découvrir le Château de Saint-Geniès, édifice construit au XIIIe siècle et rebâtit au XVIe siècle, dont une partie est réaménagée en restaurant ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ©Paul Pérucaud Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Geniès Autres Lieu Chateau de Saint-Geniès Adresse Le Bourg, 24590 Saint-Geniès Ville Saint-Geniès Departement Dordogne Lieu Ville Chateau de Saint-Geniès Saint-Geniès

Chateau de Saint-Geniès Saint-Geniès Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-genies/