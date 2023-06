Visite guidée des jardins du château Château de Saint-Eustache Saint-Eustache-la-Forêt Saint-Eustache-la-Forêt Catégories d’Évènement: Saint-Eustache-la-Forêt

Seine-Maritime Visite guidée des jardins du château Château de Saint-Eustache Saint-Eustache-la-Forêt, 16 septembre 2023, Saint-Eustache-la-Forêt. Visite guidée des jardins du château 16 et 17 septembre Château de Saint-Eustache Visite libre des jardins et des extérieurs du château. Château de Saint-Eustache 76210 Saint-Eustache-la-Forêt Saint-Eustache-la-Forêt 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 28 89 49 89 Le Château de Saint-Eustache la Forêt témoigne de ce qu’était une élégante demeure de plaisance, construit au milieu du XVIIIe siècle par un membre du Parlement de Rouen. Son architecture extérieure, comme ses aménagements intérieurs, ont certes connu les vicissitudes de l’histoire, mais il a su garder la splendeur de son origine, pour demeurer, jusqu’à aujourd’hui, un émouvant témoignage d’un certain « Art de vivre » au Siècle des Lumières. Classé aux monuments historiques vers 1964. Parking libre du cote de la grille mais aussi sur le parking près de l’église de saint Eustache la Forêt Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

