Concert et magie au Château de Saint Dau Château de Saint Dau Figeac, 11 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Le Château de Saint Dau et La Lanterne ont la joie de vous convier à une soirée exceptionnelle le 11 novembre à partir de 19h, alliant musique et magie, avec le duo Lotois blues/pop BLYND, et DORIAN le magicien mentaliste..

2023-11-11 19:00:00 fin : 2023-11-11 . 10 EUR.

Château de Saint Dau

Figeac 46100 Lot Occitanie



Château de Saint Dau and La Lanterne are delighted to invite you to an exceptional evening of music and magic on November 11th from 7pm, with the Lot blues/pop duo BLYND, and DORIAN the mentalist magician.

El Château de Saint Dau y La Lanterne tienen el placer de invitarle a una excepcional velada de música y magia el 11 de noviembre a partir de las 19:00 h, con el dúo de blues/pop de Lot BLYND, y el mago mentalista DORIAN.

Das Château de Saint Dau und La Lanterne freuen sich, Sie am 11. November ab 19 Uhr zu einem außergewöhnlichen Abend einzuladen, der Musik und Zauberei verbindet, mit dem Blues/Pop-Duo BLYND aus Lotois und dem Mentalmagier DORIAN.

