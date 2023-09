Apéro concert, Aheyma, musique Soul Funk Reggae Chateau de Saint Dau Figeac, 23 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

L’ association « La Lanterne » à Saint Dau est ravie de vous présenter Aheyma, musique Soul Funk Reggae !

Sur la terrasse du Seindô, le temps d’un concert, qui marque la réouverture de la saison des concerts au Seindô !.

2023-09-23 18:00:00 fin : 2023-09-23 . EUR.

Chateau de Saint Dau Le Seindô jazz lounge bar

Figeac 46100 Lot Occitanie



The « La Lanterne » association in Saint Dau is delighted to present Aheyma, Soul Funk Reggae music!

On the Seindô terrace, for a concert that marks the reopening of the Seindô concert season!

La asociación « La Lanterne » de Saint Dau se complace en presentar a Aheyma, ¡música Soul Funk Reggae!

¡En la terraza del Seindô, para un concierto que marca la reapertura de la temporada de conciertos en el Seindô!

Der Verein « La Lanterne » in Saint Dau freut sich, Ihnen Aheyma, Soul Funk Reggae Musik, vorzustellen!

Auf der Terrasse des Seindô, für die Dauer eines Konzerts, das die Wiedereröffnung der Konzertsaison im Seindô markiert!

