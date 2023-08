Visites guidées chateau de Saint Chef Teyssier de Savy Chateau de Saint Chef Teyssier de Savy Saint-Chef Catégories d’Évènement: Isère

Visites guidées chateau de Saint Chef Teyssier de Savy

16 et 17 septembre

Chateau de Saint Chef Teyssier de Savy
12 chemin des chateaux 38890 Saint Chef
Saint-Chef

4 euros

Visites guidées, expositions peinture, exposition sculture, animation duo, possibilité de pique-nique dans la foret

Au Moyen Age, le Château Teyssier de Savy fut la propriété de l'Abbaye de Saint-Chef. Brûlé par vengeance en 1403, ce Château qui a appartenu à la famille de Jacques Joffrey, l'écuyer du chevalier Bayard sans peur et sans reproche, fut restauré puis à nouveau mis à mal durant les guerres de religion. Il subsiste la grosse tour du XIème, autour de laquelle le château s'est agrandi au cours des siècles, marqué par l'empreinte de la famille Teyssier de Savy, peintres et sculpteurs.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

