Les Fantômes de Saint-Brisson Château de Saint-Brisson-sur-Loire, 21 octobre 2023, Saint-brisson-sur-loire. Les Fantômes de Saint-Brisson 21 octobre – 5 novembre 2023 Château de Saint-Brisson-sur-Loire Envie de plus de challenge & de sensations ? Nos nuits hantées avec comédiens vous attendent les 28 et 31 octobre 2023 ! NOMBRE DE PLACE LIMITÉ – RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE Château de Saint-Brisson-sur-Loire 9 rue du Château, Saint-brisson-sur-loire Saint-brisson-sur-loire Pendant les vacances de la Toussaint, découvrez le château hanté de Saint-Brisson ! Énigmes et frissons au rendez-vous. Dans la pénombre du château hanté de Saint Brisson, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles pour tenter de lever la malédiction qui frappe la forteresse depuis 800 ans ! Fantômes, épreuves, énigmes et frissons : faites preuve de courage et d’esprit d’équipe pour en venir à bout et devenez les héros du château … ou de ses cachots ! ATTENTION : NOMBRE DE PLACE LIMITÉ – RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE Ouvert en nocturne les 28e et 31 octobre pour fêter Halloween au Château

