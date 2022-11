JEP 2023 au château de Saint-Brisson Château de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-brisson-sur-loire Catégorie d’évènement: Saint-Brisson-sur-Loire

JEP 2023 au château de Saint-Brisson 16 et 17 septembre 2023 Château de Saint-Brisson-sur-Loire À l'occasion des Journées Européennes du le Patrimoine, le Château de Saint-Brisson vous ouvre grand ses portes et vous réserve quelques surprises : présentation des objets personnels des marquis, conférence sur l'histoire du château ou le projet de sauvetage du monument… ATTENTION : NOMBRE DE PLACE LIMITÉ / RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 Château de Saint Brisson sur Loire

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Brisson-sur-Loire Autres Lieu Château de Saint-Brisson-sur-Loire Adresse 9 rue du Château, Saint-brisson-sur-loire Ville Saint-brisson-sur-loire lieuville Château de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-brisson-sur-loire

Château de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-brisson-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brisson-sur-loire/

