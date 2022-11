Murder Party au Château de Saint-Brisson Château de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-brisson-sur-loire Catégorie d’évènement: Saint-Brisson-sur-Loire

Murder Party au Château de Saint-Brisson Château de Saint-Brisson-sur-Loire, 26 juillet 2023, Saint-brisson-sur-loire. Murder Party au Château de Saint-Brisson 26 juillet – 23 août 2023 Château de Saint-Brisson-sur-Loire

Voir https://www.chateau-saint-brisson.com/billetterie

A la tombée de la nuit, parcourez la forteresse. Rassemblez votre courage et votre perspicacité pour résoudre énigmes & challenge et tenter de ressortir sains et sauf du château! Attention, le chât… Château de Saint-Brisson-sur-Loire 9 rue du Château, Saint-brisson-sur-loire Saint-brisson-sur-loire A la tombée de la nuit, parcourez la forteresse. Rassemblez votre courage et votre perspicacité pour résoudre énigmes & challenge et tenter de ressortir vivants du château! Attention, le château n’est pas aussi endormi qu’il n’y paraît ! NOMBRE DE PLACE LIMITÉ / PENSEZ À RÉSERVER Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T21:00:00+02:00

2023-08-23T23:00:00+02:00 @château de Saint Brisosn-sur-Loire

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Brisson-sur-Loire Autres Lieu Château de Saint-Brisson-sur-Loire Adresse 9 rue du Château, Saint-brisson-sur-loire Ville Saint-brisson-sur-loire lieuville Château de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-brisson-sur-loire

Château de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-brisson-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brisson-sur-loire/

Murder Party au Château de Saint-Brisson Château de Saint-Brisson-sur-Loire 2023-07-26 was last modified: by Murder Party au Château de Saint-Brisson Château de Saint-Brisson-sur-Loire Château de Saint-Brisson-sur-Loire 26 juillet 2023 château de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-brisson-sur-loire Saint-Brisson-sur-Loire

Saint-brisson-sur-loire