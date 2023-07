Saison Vikings : à Saint-Beauzély Chateau de Saint-Beauzély Saint-Beauzély, 15 juillet 2023, Saint-Beauzély.

Saison Vikings : à Saint-Beauzély Samedi 15 juillet, 14h00 Chateau de Saint-Beauzély Pour toute la famille et les enfants. Gratuit.

Labellisée « Partir en livre », la programmation d’Aporia Culture pour le mois de juillet est axée sur les Vikings. Elle mêle BD, jeux vidéos, albums jeunesse, astronomie, archéologie… Ca se passe à Millau, Saint-Beauzély et Rivière-sur-Tarn pour les grands et les petits.

De nombreux invités au programme : Jean-Claude Golvin (architecte, archéologue), Jean-Christophe Piot (journaliste, auteur), Théo Kermel (comédien), Raphaël Martin (auteur), Thierry Limoge (astronome), Christine Palluy (autrice), Elise Cléry et Marie (archéologues)…

Du 3 Juillet au 20 septembre > A Pingpong le Toit – Millau

Vikings, une source d’inspiration de la bande dessinée au jeu vidéo – Exposition

Les Vikings sont une véritable source d’inspiration pour des œuvres populaires comme la bande dessinée et le jeu vidéo. Planches de la célèbre série BD Thorgal, plans, aquarelles et artworks du jeu vidéo d’Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla.

Samedi 15 Juillet

> A l’occasion du Festival Festi’Muze – Au Château de Saint-Beauzély 15h30 et 16h30

Un vent froid souffle Lectures animées d’histoires du Grand Nord

Avec Sylvie du Chaudron à histoires. Stand de livres pour lire et se reposer avec la bibliothèque de Saint-Beauzély.

Gratuit. Pour les enfants.

> Tout le programme: https://www.aporiaculture.com/post/saison-vikings-programme-du-mois-de-juillet

Chateau de Saint-Beauzély château 12620 Saint-Beauzély Saint-Beauzély 12620 Aveyron Occitanie [{« link »: « https://www.aporiaculture.com/post/saison-vikings-programme-du-mois-de-juillet »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T14:00:00+02:00 – 2023-07-15T18:00:00+02:00

© Aporia culture