Sarthe Visite du château de Saint Aignan Château de Saint Aignan (72) Saint-Aignan, 16 septembre 2023, Saint-Aignan. Visite du château de Saint Aignan 16 et 17 septembre Château de Saint Aignan (72) 3€ par adulte, gratuit pour les enfants. Gratuit pour la visite libre des extérieurs. Visite libre des extérieurs.

Visite guidée de l’intérieur à 14h,15h,16h,17h et 18h.

Attention : la visite guidée nécessite de passer par un escalier et n’est pas accessible à certaines personnes en situation de handicap. Château de Saint Aignan (72) 11 rue du château 72110 Saint Aignan Saint-Aignan 72110 Sarthe Pays de la Loire 0966907387 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

0966907387

