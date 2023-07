Anniver’Sacy au Château de Sacy Château de Sacy Sacy, 8 juillet 2023, Sacy.

Sacy,Marne

Célébrez l’anniversaire légendaire du Château de Sacy !

Joignez-vous à nous pour un dîner spécial, plongez dans un menu gastronomique exquis et laissez-vous envoûter par une soirée inoubliable qui se clôturera par un feu d’artifice !.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

Château de Sacy

Sacy 51500 Marne Grand Est



Celebrate the legendary anniversary of Château de Sacy!

Join us for a special dinner, immerse yourself in an exquisite gourmet menu, and let yourself be enchanted by an unforgettable evening that ends with fireworks!

¡Celebre el legendario aniversario del Château de Sacy!

¡Acompáñenos en una cena especial, sumérjase en un exquisito menú gourmet y déjese hechizar por una velada inolvidable que terminará con fuegos artificiales!

Feiern Sie den legendären Geburtstag des Schlosses von Sacy!

Begleiten Sie uns zu einem besonderen Abendessen, tauchen Sie ein in ein exquisites Gourmetmenü und lassen Sie sich von einem unvergesslichen Abend verzaubern, der mit einem Feuerwerk endet!

Mise à jour le 2023-06-29 par ADT de la Marne