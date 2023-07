Présentations commentées – Balzac en 15 minutes ! Château de Saché – Musée Balzac Saché Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saché Présentations commentées – Balzac en 15 minutes ! Château de Saché – Musée Balzac Saché, 16 septembre 2023, Saché. Présentations commentées – Balzac en 15 minutes ! 16 et 17 septembre Château de Saché – Musée Balzac Un médiateur du musée présente le quotidien d’Honoré de Balzac au château de Saché, et notamment son séjour de 1831 durant lequel il travailla aux Contes drolatiques mis à l’honneur dans l’exposition temporaire « Balzac, enfant et rieur. Voyage au cœur des Contes drolatiques dessinés par les frères Brizzi ».

Lieu : grange du musée Balzac. Château de Saché – Musée Balzac Château de Saché, 37190 Saché Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://www.musee-balzac.fr Au cœur de la Touraine, le château de Saché est le lieu d’inspiration privilégié d’Honoré de Balzac. Venez découvrir les salles de réception décorées au goût du XIXe siècle, la chambre de Balzac et les autres salles du musée consacrées à la vie et l’œuvre de l’écrivain. A 15 min. d’Azay-le-Rideau A 25 minutes au sud-ouest de Tours Prendre l’A85, sortie Chinon puis D751, direction Saché. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:15:00+02:00

