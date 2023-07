Exposition temporaire – Balzac, enfant et rieur. Voyage au cœur des « Contes drolatiques » dessinés par les frères Brizzi. Château de Saché – Musée Balzac Saché Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Les visiteurs sont immergés dans l'univers débridé des « Contes drolatiques » à travers l'exposition d'une soixantaine de dessins originaux de Paul et Gaëtan Brizzi réalisés pour leur bande dessinée adaptée de l'œuvre d'Honoré de Balzac et éditée chez Futuropolis en 2021.

Château de Saché – Musée Balzac
Château de Saché, 37190 Saché

Au cœur de la Touraine, le château de Saché est le lieu d'inspiration privilégié d'Honoré de Balzac. Venez découvrir les salles de réception décorées au goût du XIXe siècle, la chambre de Balzac et les autres salles du musée consacrées à la vie et l'œuvre de l'écrivain.

A 15 min. d'Azay-le-Rideau
A 25 minutes au sud-ouest de Tours
Prendre l'A85, sortie Chinon puis D751, direction Saché.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© EFIL – PG BRIZZI 2021 – FUTUROPOLIS – Musée Balzac – Château de Saché – CD37

