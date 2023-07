Parcours Jeune public – Découvre le château de Saché avec Mistigris Château de Saché – Musée Balzac Saché Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Parcours Jeune public – Découvre le château de Saché avec Mistigris
16 et 17 septembre
Château de Saché – Musée Balzac

En famille, les jeunes visiteurs découvrent les lieux grâce à un parcours orchestré par le fameux chat Mistigris (carte de jeux distribuée gratuitement à l'accueil) : une invitation à observer des œuvres, des éléments de mobilier ou des décors pour s'immerger dans l'atmosphère du château de Saché et l'univers de l'écrivain Honoré de Balzac au fil du parcours de visite.

Château de Saché – Musée Balzac
Château de Saché, 37190 Saché
Saché
37190 Indre-et-Loire
Centre-Val de Loire

Au cœur de la Touraine, le château de Saché est le lieu d'inspiration privilégié d'Honoré de Balzac. Venez découvrir les salles de réception décorées au goût du XIXe siècle, la chambre de Balzac et les autres salles du musée consacrées à la vie et l'œuvre de l'écrivain.

A 15 min. d'Azay-le-Rideau
A 25 minutes au sud-ouest de Tours
Prendre l'A85, sortie Chinon puis D751, direction Saché.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

