Manifestation « Sur les chemins des talents et savoir-faire » Château de Saché – Musée Balzac Saché Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saché Manifestation « Sur les chemins des talents et savoir-faire » Château de Saché – Musée Balzac Saché, 16 septembre 2023, Saché. Manifestation « Sur les chemins des talents et savoir-faire » 16 et 17 septembre Château de Saché – Musée Balzac Dans le cadre des Journées du patrimoine, artisans, artistes et agriculteurs de la vallée de l’Indre présentent leurs savoir-faire au public.

(Organisation : Commune de Saché). Château de Saché – Musée Balzac Château de Saché, 37190 Saché Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://www.musee-balzac.fr Au cœur de la Touraine, le château de Saché est le lieu d’inspiration privilégié d’Honoré de Balzac. Venez découvrir les salles de réception décorées au goût du XIXe siècle, la chambre de Balzac et les autres salles du musée consacrées à la vie et l’œuvre de l’écrivain. A 15 min. d’Azay-le-Rideau A 25 minutes au sud-ouest de Tours Prendre l’A85, sortie Chinon puis D751, direction Saché. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 © Musée Balzac – Château de Saché Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Saché Autres Lieu Château de Saché - Musée Balzac Adresse Château de Saché, 37190 Saché Ville Saché Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Château de Saché - Musée Balzac Saché

Château de Saché - Musée Balzac Saché Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sache/