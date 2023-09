Visite libre du château de Rupt-sur-Saône Château de Rupt-sur-Saone Rupt-sur-Saône, 16 septembre 2023, Rupt-sur-Saône.

Promenez-vous dans le parc du château de Rupt-sur-Saône à la découverte des différents bâtiments remarquablement conservés, et dont le plus ancien, le donjon, date vraisemblablement du XIIIe siècle.

Cuverie, chenil, ferme lombarde, serre-orangerie, pavillon de chasse, gentilhommière, petit château, etc. sont autant de témoins de l’histoire du château de Rupt-sur-Saône et de ses illustres propriétaires.

Livret de visite numérique disponible sur le site internet de l’office de tourisme des Combes à la Saône : www.otc3.fr

De nombreux bâtiments se trouvent sur le site du Château de Rupt-sur-Saône. Un donjon, une gentilhommière, un pavillon de chasse, une cuverie, un chenil, une serre-orangerie, une ferme lombarde et un petit Château.Cela couvre une période du XIIème au XIXème siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© OT des Combes à la Saône