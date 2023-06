Visite des extérieurs du château de Ruffey à Sennecey-le-Grand Château de Ruffey Sennecey-le-Grand, 16 septembre 2023, Sennecey-le-Grand.

Visite des extérieurs du château de Ruffey à Sennecey-le-Grand 16 et 17 septembre Château de Ruffey Entrée libre

Lors de cette visite du château de Ruffey, découvrez la tour de l’angle ouest et, à l’est, le corps de logis principal. Un chemin de ronde règne dans l’épaisseur des murs, à la base des toits. Les communs sont dotés du même dispositif.

L’intérieur du Château ne se visite pas.

Château de Ruffey Ruffey 71240 Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://chateau-de-ruffey.fr/ Entouré de larges fossés, taillés dans le roc, le château occupait une plate-forme rectangulaire cantonnée de trois tours rondes et d’une tour carrée. Des bâtiments entouraient sur trois côtés la cour centrale limitée par une courtine percée d’un portail qu’un pont-levis reliait à la basse-cour fortifiée. Il en subsiste, isolée, la tour de l’angle ouest et, à l’est, entre la tour carrée et une tour ronde, le corps de logis principal et une courte aile en retour d’équerre qui sont éclairés par des fenêtres à meneaux et possèdent de belles cheminées à vastes manteaux moulurés. Un chemin de ronde règne dans l’épaisseur des murs, à la base des toits. Stationnement parc de Ruffey à 200 m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© C. Brissot