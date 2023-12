Noël au château : chasse au trésor et Escape Game Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Début : 2023-12-20 10:00:00

fin : 2024-01-08 18:00:00 . Rendez-vous au château pour déjouer les pièges des lutins farceurs ! Mission n° 1 : Délivrez le Père Noël (escape game enfants)

Le Père Noël vient d’être enfermé par un lutin farceur, vous devez vite le délivrer avant que sa tournée ne commence ! Mais réussirez-vous à résoudre les énigmes ? Enfermé dans une pièce du château, vous devrez, en famille, résoudre des énigmes pour délivrer le Père Noël ! A partir de 7 ans Mission n° 2 : Le Mystère du traineau du Père Noël (chasse au trésor)

Partez à la recherche d’indices dans tout le château pour retrouver le traineau du Père Noël ! Vous pourrez également profiter d’un atelier « Arbre à vœux de Noël » en accès libre ! Une manière originale de découvrir un château fort du XIVème siècle

