Saône-et-Loire Visite commentée du château du Meloisey Château de Rosey Rosey, 17 septembre 2023, Rosey. Visite commentée du château du Meloisey Dimanche 17 septembre, 14h00 Château de Rosey Visite : 7 € – gratuit pour les moins de 18 ans | Balade en calèche : 4 € – gratuit pour les moins de 10 ans Château de style Louis XVI. Belle façade à l’italienne inscrite à l’inventaire supllémentaire des Monuments Historiques. Visite de la cuisine et de son potager galbé, du hall majestueux avec ses peintures d’époque, des caves voûtées.

Balade en calèche entre les deux châteaux du village. Château de Rosey 21, rue du Château 71390 Rosey

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

