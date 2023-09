Visite guidée de l’exposition dans le parc du château de Rosa Bonheur « Anna Klumpke au jardin » Château de Rosa Bonheur Thomery, 16 septembre 2023, Thomery.

Visite guidée de l’exposition dans le parc du château de Rosa Bonheur « Anna Klumpke au jardin » 16 et 17 septembre Château de Rosa Bonheur uniquement sur réservation

Anna Klumpke au jardin

Qui était l’héritière de Rosa Bonheur?

Une découverte de l’artiste de talent Anna Klumpke, héritière de Rosa Bonheur, à travers une viste des jardins et du parc de la demeure de Rosa Bonheur

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France

Une demeure seigneuriale devenue le lieu de vie et de création, pendant 40ans, de la plus célèbre peintre animalière. Un lieu sans artifice qui émeut par son authenticité et par la présence presque palpable de femmes illustres qui ont occupé le château. ligne R 40 minutes de Paris arrêt Thomery

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

château de Rosa Bonheur