Sandra Nkaké Château de Rosa Bonheur Thomery, 26 août 2023, Thomery.

Sandra Nkaké Samedi 26 août, 18h30 Château de Rosa Bonheur Payant – billetterie sur le site du Château

Bijou de chansons soul puissante et organique qui nous font voyager en apesanteur, suspendus au souffle majestueux et aux mots de Sandra. Cet album signe son retour tant attendu. Il nous captive et nous entraine dans un univers qui fait la part bel à l’énergie du rock, aux balades folk qui émeuvent dès les premières notes. « Ces chansons content des moments forts de mon parcours et leur résonance dans mon corps, mon être, sur ma voix. Je suis faite de tous les chemins que j’ai arpentés, les cailloux que j’ai piétinés, les ciels que j’ai visés, les douleurs que j’ai surmontées, les eaux qui m’ont apaisée, les joies qui m’ont traversée. Ces entailles sont ma force, ces cicatrices du passé sont comblées par des rêves et de l’amour et se traduisent par le son qui sort de mon corps et dit qui je suis. C’est un album de joie ». Sandra Nkaké

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/programmation »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

2023-08-26T18:30:00+02:00 – 2023-08-26T19:30:00+02:00

