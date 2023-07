Le festin de Babette x Juliette Château de Rosa Bonheur Thomery, 19 août 2023, Thomery.

Le Festin de Babette de Karen Blixen est un roman captivant qui raconte l’histoire d’une cuisinière française qui prépare un repas extraordinaire pour une communauté isolée dans un petit village danois. Ce livre a inspiré un film primé et est devenu une référence en matière de gastronomie et de culture culinaire. Pour célébrer cette oeuvre intemporelle, nous avons organisé une soirée exceptionnelle avec la chanteuse Juliette qui interprétera des extraits du livre, accompagnée par une dégustation du Festin de Babette revisité par un chef talentueux. La soirée se clôturera avec la projection du film.

Une soirée folle et inoubliable en perspective pour tous les amateurs de littérature, de cuisine et de culture.

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l'univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l'ouverture de chambres d'hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d'un nouveau genre, celle de séjourner chez l'artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

