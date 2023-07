Sélène Saint-Aimé Château de Rosa Bonheur Thomery, 13 août 2023, Thomery.

Sélène Saint-Aimé Dimanche 13 août, 18h30 Château de Rosa Bonheur Payant – billetterie sur le site du Château

Sélène Saint-Aimé est une artiste complète qui s’illustre dans différents domaines artistiques, tels que la musique et la poésie.

D’origine martiniquaise, elle grandit en Seine-et-Marne où dès son plus jeune âge, elle côtoie le Festival Django Reinhardt. Influencée par ces différentes sources musicales elle façonne un univers musical unique, qui mêle des jazz, soul et musiques caribéennes.

Révélation Jazz en 2021, Sélène Saint-Aimé a su conquérir le public dès ses débuts sur scène. Ses textes poétiques et engagés portent des messages forts sur la place des femmes, la quête d’identité et les enjeux de société. Pour cette soirée Sélène rend hommage aux autrices de la Négritude : Paulette Nardal et Suzanne Césaire.

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/programmation »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T18:30:00+02:00 – 2023-08-13T19:30:00+02:00

2023-08-13T18:30:00+02:00 – 2023-08-13T19:30:00+02:00

festival rosa bonheur