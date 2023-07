Célia Kameni Quintet Château de Rosa Bonheur Thomery, 6 août 2023, Thomery.

Célia Kameni Quintet Dimanche 6 août, 18h30 Château de Rosa Bonheur Payant – billetterie sur le site du Château

Dotée d’une voix somptueuse, profonde et hypnotique, Célia Kameni est une artiste solaire. Issue d’une famille d’origine camerounaise, elle grandit dans un univers musical éclectique mêlant l’opéra, le jazz, les musiques africaines, le rock et les rythmes caribéens. Elle est admise au conservatoire de Lyon et débute un cursus de chant classique, avant de s’orienter vers les musiques actuelles, le jazz et l’improvisation. Tel un électron libre, guidé par ses aspirations et inspirations, Célia Kameni est invitée à se produire avec les plus grand.e.s artistes de la scène internationale, comme Sting, Dee Dee Bridgewater, Sandra Nkake, Yaël Naim, ou encore Angèle. En 2022, elle est nommée dans la catégorie « Artiste Vocal de l’Année » aux Victoires de la Musique.

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/programmation »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T18:30:00+02:00 – 2023-08-06T19:30:00+02:00

