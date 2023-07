Petites histoires de grandes compositrices Château de Rosa Bonheur Thomery, 16 juillet 2023, Thomery.

Petites histoires de grandes compositrices Dimanche 16 juillet, 10h00 Château de Rosa Bonheur Payant – billetterie sur le site du Château

Un format atypique adaptés à petits et grands. Tout au long de la journée, deux danseurs de talents, Eléonore Pinet Bodin et Patryk Klos, guideront le public dans un parcours inédit où se mêlent moments musicaux et dansés, proposant également des ateliers participatifs et ludiques. Leur performance est centrée sur la musique des compositrices, offrant ainsi un regard nouveau et passionnant sur l’art de la danse et de la musique.

Dans le cadre de la carte blanche au centre Présence compositrices.

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/programmation »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T10:00:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

2023-07-16T10:00:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

festival rosa bonheur

©chateaurosabonheur