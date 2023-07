Coline Dutilleul – Musique classique Château de Rosa Bonheur Thomery, 14 juillet 2023, Thomery.

Coline Dutilleul – Musique classique Vendredi 14 juillet, 18h30 Château de Rosa Bonheur Payant – billetterie sur le site du Château

Carte blanche au Centre Présence Compositrices qui depuis plusieurs années travaille à réhabiliter la musique de compositrices et à la rendre accessible à travers un travail d’édition de partition, de production phonographique et la création d’une base de donnée « demandez à Clara » dédiée à la musique de compositrices. Ce programme autour de Leiders met à l’honneur les compositions de: Maria Carolina Wolf (1742- 1820) ; Juliane Benda ( 1752- 1783); Louise Reichardt (1779- 1826).

Et en contrepoint français des romances de Hortense de Beauharnais (1782-1837) Sophie Gail (1775-1819) Zoe de la Rue.

Dans le cadre de la carte blanche au centre Présence Compositrices.

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/programmation »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

2023-07-14T18:30:00+02:00 – 2023-07-14T19:30:00+02:00

