Assistez à la sortie d'un livre dans un château Château de Romécourt Azoudange, 16 septembre 2023, Azoudange.

Visitez les jardins et la chapelle du Château de Romécourt, et assistez à la sortie officielle du livre Femme d’ambassadeur (éd des Paraiges) écrit par Jeanne Viot et présenté par son neveu François Viot, propriétaire du lieu.

Femme d’ambassadeur est la suite d’Une Enfance lorraine, où Jeanne Viot décrit la vie à Romécourt, au pays des Étangs, dans l’Entre-deux-guerres.

Nous la retrouvons en 1944 à la Libération : sur les Champs-Élysées, elle aperçoit la silhouette du grand Charles, Charles de Gaulle. Paris est en liesse. Puis c’est la découverte de l’Angleterre où elle est impressionnée par les destructions massives à Londres. Vient ensuite la rencontre avec l’homme de sa vie, Jacques Viot. La Jeannette qui à la fenêtre de son pensionnat rêvait d’épouser un diplomate peut partir à la découverte du monde avec son époux. Un voyage au long cours qui durera soixante-deux

ans… Des rives de la Tamise où ils se promènent jeunes et bohèmes

jusqu’au dernier rivage de Romécourt où son mari repose désormais.

Défile le cours d’une vie : Marrakech, Angkor, l’Iran, un dîner à l’Élysée, les rencontres avec Kissinger et Churchill. Mai 68 sur une radio à transistor, la

conquête de la Lune sur le premier poste de télé… La nomination

de Jacques au poste d’ambassadeur de France à Ottawa puis à

Londres. Jeanne et Jacques ont rencontré les têtes couronnées, les

grands de ce monde, mais Jacques n’aimait rien tant que de partir

sur la petite route de Romécourt, une canne à la main…

Château de Romécourt Domaine de Romécourt, 57810 Azoudange Azoudange 57810 Moselle Grand Est 03 87 86 67 35 http://www.chateauderomecourt.com/ Le château de Romécourt, construit en 1564 puis réorganisé aux XVIIe et XIXe siècles, se situe au cœur du parc naturel régional de Lorraine. Construit en briques, les façades sont ornées de motifs géométriques. La chapelle du château est également le lieu de sépulture de la famille de Martimprey de Romécourt. Les façades, le puits et les toitures du château sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis 1976.

Le parc à l’anglaise comporte des arbres centenaires, le domaine de Romécourt s’étend sur 300 hectares composés de forêts, champs et espaces naturels.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

François Viot