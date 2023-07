Accès au château de Rochemaure Château de Rochemaure Rochemaure, 16 septembre 2023, Rochemaure.

Par son imposant donjon dominant la vallée du Rhône, le château de Rochemaure n’en finit pas de fasciner petits et grands. Construit pour contrôler le passage des marchandises sur le fleuve, il est aussi un véritable complexe architectural caractéristique des castrum du 12e siècle. Les remparts qui l’entourent et descendent dans la vallée, ainsi que la plupart des ruelles composant son bourg, datent de l’époque médiévale.

Entre le plateau du Coiron fournissant le basalte et les carrières de calcaire à Cruas, tout était réuni pour construire un château et son bourg aux charmes indéniables.

Ils offrent par ailleurs, une vue splendide sur le Rhône et les paysages volcaniques.

Château de Rochemaure Montée du château, 07400 Rochemaure, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
04 75 49 59 20
http://www.sud-ardeche-tourisme.com/

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Jimena Flores