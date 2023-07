Les visites d’Anthony : le château de Rochefort Château de Rochefort Mirebeau Catégories d’Évènement: Mirebeau

Vienne Les visites d’Anthony : le château de Rochefort Château de Rochefort Mirebeau, 26 août 2023, Mirebeau. Mirebeau,Vienne Visite guidée par Anthony Bernard du château de Rochefort, demeure du XVe siècle.

Environ 2h de visite. RÉSERVATION OBLIGATOIRE, places limitées. Toutes les animations de l’office de tourisme : https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . EUR.

Château de Rochefort Lieu-dit Rochefort

Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour by Anthony Bernard of Château de Rochefort, a 15th-century residence.

Approx. 2 hrs. RESERVATION REQUIRED, places limited. All Tourist Office events: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf Visita guiada por Anthony Bernard al Château de Rochefort, residencia del siglo XV.

Aproximadamente 2 horas. RESERVA OBLIGATORIA, plazas limitadas. Todos los eventos de la Oficina de Turismo: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf Führung von Anthony Bernard durch das Schloss von Rochefort, ein Wohnsitz aus dem 15.

Jahrhundert. Ca. 2-stündige Führung. RESERVIERUNG erforderlich, begrenzte Plätze. Alle Animationen des Fremdenverkehrsamtes: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou Détails Catégories d’Évènement: Mirebeau, Vienne Autres Lieu Château de Rochefort Adresse Château de Rochefort Lieu-dit Rochefort Ville Mirebeau Departement Vienne Lieu Ville Château de Rochefort Mirebeau

Château de Rochefort Mirebeau Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirebeau/