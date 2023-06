Visite guidée du château de Rochefort Château de Rochefort Asnières-en-Montagne Asnières-en-Montagne Catégories d’Évènement: Asnières-en-Montagne

Côte-d'Or Visite guidée du château de Rochefort Château de Rochefort Asnières-en-Montagne, 16 septembre 2023, Asnières-en-Montagne. Visite guidée du château de Rochefort 16 et 17 septembre Château de Rochefort Adultes (plus de 16 ans) : 4 €. Adolescents (10 à 16 ans) : 2 €. Enfants (moins de 10 ans) : gratuit. Visitez le massif d’entrée du château et ses charpentes à l’ancienne restaurées récemment. Découvrez la tour principale du logis seigneurial, son escalier à viset et sa voûte en arêtes, ainsi que la tour de l’enceinte extérieure de l’ensemble castral. Château de Rochefort 21500 Asnières-en-Montagne Asnières-en-Montagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 81 83 48 70 https://www.les-clefs-de-rochefort.com/ https://www.facebook.com/Association-Les-Clefs-de-Rochefort-Asni%C3%A8res-en-Montagne-21500-France-1441708146143318 L’association Les Clefs de Rochefort, créée en 2002, et propriétaire du site depuis 2017, est heureuse de vous accueillir pour vous faire découvrir cette merveille du patrimoine. château situé à 1,5 km du village au milieu de la forêt bourguignonne, parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Association Les Clefs de Rochefort Détails Catégories d’Évènement: Asnières-en-Montagne, Côte-d'Or Autres Lieu Château de Rochefort Adresse 21500 Asnières-en-Montagne Ville Asnières-en-Montagne Departement Côte-d'Or Age max 99 Lieu Ville Château de Rochefort Asnières-en-Montagne

Château de Rochefort Asnières-en-Montagne Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asnieres-en-montagne/

Visite guidée du château de Rochefort Château de Rochefort Asnières-en-Montagne 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée du château de Rochefort Château de Rochefort Asnières-en-Montagne Château de Rochefort Asnières-en-Montagne 16 septembre 2023