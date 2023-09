Cet évènement est passé Visite commentée des ruines du château de Rochebonne Château de Rochebonne Saint-Martin-de-Valamas Catégories d’Évènement: Ardèche

Visite commentée des ruines du château de Rochebonne

Dimanche 17 septembre, 14h00, 16h00

Visite commentée des ruines de l'emblématique château de Rochebonne avec un départ dimanche à 14h et un autre à 16h.

Château de Rochebonne
Rochebonne, 07310 Saint-Martin-de-Valamas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Le château de Rochebonne a appartenu à la famille des Châteauneuf de Boutières. Co-seigneurie jusqu'en 1273, le château fut très convoité pendant les Guerres de Religion. Pierre de Châteauneuf-de-Rochebonne, sénéchal du Puy délogea les protestants à plusieurs reprises. La famille a compté un grand maître de l'Ordre de St-Jean de Jérusalem, un gouverneur de Lyon, un archevêque de Lyon et un évêque de Carcassonne. Accès par la RD 478 qui relie Saint-Martin-de-Valamas à Saint-Agrève. Parking en bordure de la RD. Table d'orientation permettant de découvrir la chaîne des Boutières. Site classé depuis le 18 décembre 1936

