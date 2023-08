Journées du Patrimoine – Visite libre et guidée du Château de Rochebaron Château de Rochebaron Bas-en-Basset, 16 septembre 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine venez découvrir le site de Rochebaron en accès libre de 14h à 18h ou en visite guidée à 10h, 14h00 et 16h00 par l’association des Amis de Rochebaron. Spectacle de rapaces à 15h15..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Château de Rochebaron

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the European Heritage Days, come and discover the Rochebaron site with free access from 2pm to 6pm or with a guided tour at 10am, 2pm and 4pm by the Friends of Rochebaron association. Birds of prey show at 3:15pm.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir el yacimiento de Rochebaron con acceso libre de 14:00 a 18:00 o con una visita guiada a las 10:00, 14:00 y 16:00 por la asociación Amigos de Rochebaron. Espectáculo de aves rapaces a las 15.15 h.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes entdecken Sie den Ort Rochebaron bei freiem Eintritt von 14 bis 18 Uhr oder bei Führungen um 10, 14 und 16 Uhr durch den Verein der Freunde von Rochebaron. Greifvogelvorführung um 15.15 Uhr.

