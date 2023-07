Animation théâtrale Château de Rochambeau Thoré-la-Rochette Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Thoré-la-Rochette Animation théâtrale Château de Rochambeau Thoré-la-Rochette, 17 septembre 2023, Thoré-la-Rochette. Animation théâtrale Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Château de Rochambeau Le spectacle est gratuit avec un chapeau à la sortie pour les acteurs. Cette animation « Le Testament » par la compagnie INORM, mise en scène par Bruno Massardo donnera d’autres informations sur la vie du Maréchal de Rochambeau à partir de son écrit, son testament en l’occurence. Château de Rochambeau 1 Hameau de Rochambeau, 41100 Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 72 85 34 Château construit au bord du Loir. Demeure de la famille du Maréchal Comte de Rochambeau, commandant le corps expéditionnaire français envoyé par le roi Louis XVI pour aider Washington lors de la guerre d’indépendance des États-Unis. En 1791, il fut nommé maréchal de France. La partie centrale était une gentilhommière du XVIe siècle remaniée et agrandie au XVIIIe siècle. Façade opposée construite au XIXe siècle pour cacher un effondrement du rocher. Chapelle construite en 1873 au milieu d’une cave naturelle (troglodyte). L’accès principal, avec parking, se fait par Varennes sur la D917 (Vendôme-Montoire-sur-le-Loir) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Thoré-la-Rochette Autres Lieu Château de Rochambeau Adresse 1 Hameau de Rochambeau, 41100 Thoré-la-Rochette Ville Thoré-la-Rochette Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Château de Rochambeau Thoré-la-Rochette

Château de Rochambeau Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thore-la-rochette/