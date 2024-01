Un vers dehors (Cie Rêvages) Château de Robersart Wambrechies, 8 mars 2024, Wambrechies.

Un vers dehors (Cie Rêvages) Vendredi 8 mars 2024, 20h00 Château de Robersart Gratuit. Réservation conseillée.

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes

Qui sont les femmes poètes ? Connaît-on leur nom, leur vie, et surtout leur œuvre ?

Que connaît-on par cœur aujourd’hui ? Quels plaisirs la musique apporte-t-elle ? Peut-on inventer un poème avec quelques mots pris au hasard ?

Un vers dehors propose toutes ces découvertes, et pose la question du féminin dans la poésie. Dans un rythme joyeux et ludique, le spectateur est invité à participer, découvrir, rire et s’interroger. Pour finalement devenir auteur de poésie, à son insu en seulement 45 minutes !

Adaptation -mise en scène : Sarah Lecarpentier • Composition musicale : Simon Barzilay • Avec : Thomas Baelde, Simon Barzilay et Sarah Lecarpentier

Château de Robersart Château de robersart 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France

