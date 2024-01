Salon du Livre Jeunesse Château de Robersart Wambrechies, 18 février 2024, Wambrechies.

Salon du Livre Jeunesse Dimanche 18 février 2024, 10h00 Château de Robersart Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-18T10:00:00+01:00 – 2024-02-18T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-18T10:00:00+01:00 – 2024-02-18T18:00:00+01:00

C’est avec grand plaisir que nous vous convions à la première édition du Salon de Livre Jeunesse de Wambrechies.

Les visiteurs pourront rencontrer des auteurs/auteures, illustrateurs/illustratrices et des maisons d’édition locaux autour d’échanges et de dédicaces dans une ambiance que nous souhaitons avant tout conviviale et chaleureuse.

Ce salon dédié à la jeunesse s’adresse aux jeunes passionnés de lecture et à ceux qui le deviendront sans doute à l’issue de cette journée.

Nous savons que la littérature jeunesse est d’une grande richesse et que le livre représente un moyen d’évasion et de découverte inouï. Aussi, nous souhaitons rendre la lecture accessible à tous et susciter le plaisir de lire.

Au programme, ateliers, spectacle et lectures musicales, ouverts à tous, pour que ce salon soit sous le signe du partage.

La Bibliothèque Associative de Wambrechies se mêle à la fête et vous ouvre ses portes. Les bénévoles vous accueillent également en salle Juliette dans un espace convivial où vous pourrez boire et grignoter quelques gourmandises.

Château de Robersart Château de robersart 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France

Livre Jeunesse