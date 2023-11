Le Veilleur de Noël (Cie Fil en Scène) Château de Robersart Wambrechies, 20 décembre 2023, Wambrechies.

Le Veilleur de Noël (Cie Fil en Scène) Mercredi 20 décembre, 16h00 Château de Robersart 3€ pour les Wambrecitains (sur justificatif) / 5€ tout public

Spectacle de contes dès 3 ans, mercredi 20 décembre 2023 à 16h, château de Robersart.

Le veilleur de nuit vient livrer ses secrets aux plus curieux, les transmettre pour que dans 1000 ans encore, ces contes venus de Chine et d’Inde, qui ont survécu aux guerres et aux invasions, soient encore murmurés…

De la petite fille aux allumettes à l’origine des lutins et du sapin de Noël, ce moment offre une parenthèse poétique dans le rythme effréné de ces fins d’années.

Chacun repartira avec une image, un air de musique, une question ou même un petit souvenir et pourra s’endormir avec la certitude que de beaux rêves viendront le visiter pendant la nuit…

50 minutes, dès 3 ans. Un chocolat chaud est servi à la fin du spectacle.

Château de Robersart Château de robersart 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.24.91.54.33 »}, {« type »: « email », « value »: « actionculture@wambrechies.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T16:00:00+01:00 – 2023-12-20T17:30:00+01:00

Compagnie Fil en Scène.