Wambrechies Marché de Noël de Wambrechies + Vidéo Mapping / Descente du Père Noël Château de Robersart Wambrechies, 8 décembre 2023, Wambrechies. Marché de Noël de Wambrechies + Vidéo Mapping / Descente du Père Noël 8 – 10 décembre Château de Robersart Entrée libre Décos de Noël, fleurs, horloges, porcelaine, vêtements, accessoires, bijoux, biscuits, gaufres, truffes, bières… Les 32 artisans vous accueillent dans le château, à l’abri des frimas. Tombolas, animations, arrivée du Père Noël, petite restauration, buvette de Noël & surprises au programme ! Horaires d’ouverture du marché

> vendredi de 18h30 à 21h > samedi de 11h à 20h > dimanche de 10h à 18h Vidéo mapping & descente du Père-Noël, samedi à 17h30 Pour fêter cela, la ville met les petits plats dans les grands en projetant samedi après-midi des animations sur la façade de l’église, accompagnant la spectaculaire descente du Père-Noël en rappel depuis le clocher ! > rendez-vous samedi à 17h30 place du Général de Gaulle ! Château de Robersart Château de robersart 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.12.31.03.14 »}, {« type »: « email », « value »: « capitalain@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

