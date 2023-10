Le Manoir de Robersart | Halloween à Wambrechies Château de Robersart Wambrechies, 31 octobre 2023, Wambrechies.

Le Manoir de Robersart | Halloween à Wambrechies Mardi 31 octobre, 19h00 Château de Robersart Gratuit, sur inscription

Pour avoir (un peu) la chair de poule …

Evènement proposé par la Ludo’Chouette et le service jeunesse de la Ville

Aurez-vous le courage de passer la porte du Manoir de Robersart ?!

Arpentez de nombreuses salles obscures où les murs semblent vous observer et les toiles d’araignées pendent au plafond, résolvez l’énigme proposée par le maître des lieux et repartez avec votre récompense…

Ecuries, cuisines, laboratoire, salle de bal… C’est un château de Robersart transformé qui vous accueille ce soir pour un jeu de piste adapté à tous (deux cheminements seront proposés pour permettre même aux plus jeunes de mener l’enquête !).

Un moment mélangeant contemplation, réflexion et frissons, entre peur & fascination, aux nombreux rebondissements et moments théâtralisés dont vous êtes les héros, à partager entre amis et en famille !

Inscriptions gratuites mais obligatoires

Afin de gérer le flux de participants, il est nécessaire de s’inscrire (gratuitement).

Trois créneaux au choix pour vos aventures mardi 31 octobre : de 19h à 19h30, de 19h30 à 20h ou de 20h à 20h30.

Ces inscriptions ne sont ouvertes qu’aux Wambrecitains.

Elles se font auprès de l’équipe de la ludo’chouette jusqu’au vendredi 20 octobre, par mail, téléphone ou directement sur place, immeuble Le Rubens, 137 rue du Pont-Levis :

– les mardis de 16h30 à 18h30

– mercredis de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h

– vendredis de 16h à 18h30

– samedis de 14h30 à 18h

Le retrait des tickets se fait ensuite auprès de cette même ludo’chouette du 10 au 27 octobre*.

Important : un justificatif de domicile récent vous sera demandé lors du retrait.

*sauf samedi 21 octobre en raison de l’évènement El Día de juegos.

Château de Robersart Château de robersart 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ludotheque@wambrechies.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 80 58 40 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/wambrechies/events/el-dia-de-juegos-apres-midi-jeux »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-10-31T21:00:00+01:00

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-10-31T21:00:00+01:00

Halloween château