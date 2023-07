Nuits des bibliothèques 2023 Château de Robersart Wambrechies, 14 octobre 2023, Wambrechies.

Nuits des bibliothèques 2023 Samedi 14 octobre, 15h00 Château de Robersart Gratuit – Sur réservation pour les Lectures Musicales et la Murder Party.

Pour l’édition 2023, les Nuits des Bibliothèques, initiées par la MEL, seront sportives et olympiques.

La Ville de Wambrechies, en partenariat avec la Bibliothèque associative, vous invite au château de Robersart le samedi 14 octobre pour un programme bien en forme :

– LECTURES MUSICALES ET FANTAISISTES Soyez Sport !

Par la Cie Du Vent dans les Mots

Première séance à 15h pour les 4/8 ans (environ 45 minutes)

Deuxième séance à 16h pour les 0/4 ans (environ 30 minutes)

Les histoires s’accordent, se partagent et se chantent… ensemble.

Et s’il est question de sport, alors on parlera de ballons, de pirouettes, de glissade et de sauts dans les flaques. On rêvera à des exploits incroyables, on inventera des aventures inédites, et on partira pour des voyages à l’autre bout du monde qui nous font grandir et rencontrer plein de copains.

Assieds-toi confortablement, on a le temps… Ici, on ouvre les livres, joyeusement !

Gratuit – sur réservation : 06 24 91 54 33 / actionculture@wambrechies.fr

Château de Robersart

– RENCONTRE AVEC L’AUTEUR FABRICE LISIECKI

Organisées par la Bibliothèque associative de Wambrechies

A partir de 17h.

La Bibliothèque associative de la ville vous invite à la rencontre de l’auteur Fabrice LISIECKI.

Passionné de sport et de littérature, cet auteur de la région a su marier les deux durant son parcours. Anciennement professeur d’EPS, aujourd’hui auteur de romans, il profitera de son passage à la bibliothèque de Wambrechies pour présenter son oeuvre et aborder ces deux thématiques.

Profitez d’un temps d’échange et de convivialité entre passionnés de littérature.

Une séléction de livres autour du sport sera proposée au sein de la Bibliothèque.

Entrée libre

Château de Robersart

– MURDER PARTY – La nuit du best-killer

Par la Cie des Baladins

A 20h

Nous avons besoin de vous ! Un terrible crime a été commis sur le domaine de Juliette de Robersart. Grâce aux indices disséminés dans tous son château, venez mener l’enquête en famille ! Entre spectacle théâtral et murder-party, redécouvrez les grands personnages de la littérature dans un grand-jeu accessible à tous !

Tout public à partir de 8 ans

Gratuit – r_éservation obligatoire : 06 24 91 54 33 /_ actionculture@wambrechies.fr

Château de Robersart Château de robersart 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.24.91.54.33 »}, {« type »: « email », « value »: « actionculture@wambrechies.fr »}] [{« link »: « mailto:actionculture@wambrechies.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:30:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:30:00+02:00

nuits des bibliothèques murder party

Cie des Baladins