Journées Européennes du Patrimoine – Wambrechies (samedi) Château de Robersart Wambrechies, 23 septembre 2023, Wambrechies.

Journées Européennes du Patrimoine – Wambrechies (samedi) Samedi 23 septembre, 10h00 Château de Robersart Gratuit

Découvrez le programme du samedi 16 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine à Wambrechies

• Exposition « MANIFESTATIONS POPULAIRES DU DEBUT DU 20ème SIECLE »

Voici la Troisième exposition de photos extraites du fond Motte-Bossut-Lagache (années 1900) tant attendue. Cette fois, ce sont des clichés inédits de manifestations populaires qui vous seront dévoilés : Cavalcades et Carnavals, Marchés et Fête Foraine, Automobiles de l’époque autant de manifestations de l’expression populaire de ces années riches en création.

> De 10h à 12h et de 14h à 18h30 – Salle Juliette / Château de Robersart (gratuit)

Exposition ouverte les 16 et 17/09. Vernissage le Mercredi 13/09 à 19h

• Jeu de piste « Le trésor du château de Robersart »

Un coffre a été retrouvé, caché dans un mur du château de Robersart. Mais impossible de mettre la main sur le code qui permet de l’ouvrir !

Arpentez la ville et le patrimoine wambrecitain en famille pour découvrir les 4 chiffres qui permettront de déverouiller ce trésor…

> Départs de 10h30 à 14h, toutes les 10 minutes. Départ dans la cour du château. Durée : 45 minutes – 1h. Gratuit sur inscription.

• Grande Dictée de Wambrechies

« Autour du Mot » vous propose de participer à une grande dictée à la manière de Bernard Pivot. Une première partie pour tous les publics à partir de 9/10 ans, un une deuxième partie pour les jeunes et une dernière partie pour les experts !

Passionnés de langue française, venez découvrir l’histoire de Wambrechies en vous amusant ! Faites chauffer vos neurones et à vos stylos !

> A 14h00 – Salle Philippe de Haynin / Château de Robersart (gratuit sur réservation)

• Concert : LES NIGLOS

Les NIGLOS réinterprètent des musiques populaires des Balkans et des Appalaches et vous feront traverser l’Atlantique en deux coups d’archet ! Prenez vos bouées de sauvetage, la croisière pourrait vous faire chavirer !

A l’issue du concert, la Ville de Wambrechies vous propose de venir déguster la bière brassée par « Bière qui roule » lors de WAMBIERCHIES #2.

> A 16h dans la cour du Château (gratuit)

Visites guidées:

• Visites guidées du Château de Robersart par l’historien François Fairon

Le Château de Robersart de style «Renaissance » a été le lieu de résidence des seigneurs de la ville dès le Xe siècle. À l’origine, il s’agit du château de Leuringhien bâti au XIIIe siècle.

> Départ à 11h, 13h45, 15h – Boulingrin / Cour du château (gratuit sur réservation)

• Visites guidées du Fort du Vert Galant par l’association Culture’L Co

Le fort du Vert Galant est l’un des derniers vestiges des forts du Général Séré de Rivières dits « à crête unique » bâtis au lendemain de la guerre de 1870. Il fût construit afin de protéger Lille d’une éventuelle nouvelle invasion prussienne et de ses alliés allemands. Une histoire centenaire, marquée du sceau de l’immédiate obsolescence de ce type d’édifice, mais aussi et surtout du sang des personnes qui y furent exécutées lors de la Seconde Guerre mondiale.

> Départ à 14h, 15h, 16 et 17h – 400 rue du Vert Galant à Wambrechies (gratuit sur réservation)

Visites libres :

• La Pharmacie Caenevet

Visitez l’officine Caenevet de Wambrechies, classée depuis 1986 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Vous y découvrirez ses meubles anciens, sa façade mais aussi le métier d’apothicaire et sa transition jusqu’au métier de pharmacien de nos jours.

> Visite samedi 16 et dimanche 17/09 de 14h à 18h – 6 place du Général de Gaulle à Wambrechies (gratuit sans réservation)

• Le Musée de la Poupée et du jouet ancien

Entre féerie et douce nostalgie, ce musée est l’occasion unique de découvrir une collection riche et originale, dans le cadre exceptionnel du Château de Robersart. Laissez-vous guider par le charme désuet et délicat des poupées de porcelaine de la fin du XIXème siècle à l’ambiance très sixties des premières Barbies. Puis empruntez le trajet suivi par les trains électriques et voitures Citroën, découvrez sur un autre front les soldats de plomb menacés par l’aviation, et les bateaux Radiguet et Bing se livrant une ultime bataille…

> Musée ouvert de 9h à 18h sans interruption samedi 16 et dimanche 17/09

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le musée applique un demi-tarif : 2€ pour les adultes et 1€ pour les enfants.

• L’Eglise Saint Vaast

Cette église néogothique s’élève au centre de Wambrechies depuis 1868. Remise en valeur et éclairée, elle a subi de grandes transformations et de nombreux travaux de réfection. Fermée au public pendant plusieurs mois, elle est aujourd’hui accessible pour notre plus grand plaisir.

> Eglise ouverte au public de 8h30 à 18h30 sans interruption samedi 16 et dimanche 17/09. (Visites guidées possible le dimanche après-midi)

Château de Robersart Château de robersart 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.24.91.54.33 »}, {« type »: « email », « value »: « actionculture@wambrechies.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:30:00+02:00

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:30:00+02:00

visite patrimoine

Ministère de la Culture