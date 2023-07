Le Cercle des Songes (collectif Métalu à chahuter) Château de Robersart Wambrechies, 17 septembre 2023, Wambrechies.

Le Cercle des Songes (collectif Métalu à chahuter) Dimanche 17 septembre, 14h30 Château de Robersart Entrée libre, selon la jauge

Entrez dans le Cercle des Songes. Allongé.e.s sur des transats, la tête posée sur un oreiller nuage, écoutez le bruissement dans vos oreilles, les mots susurrés, les envolées mélodiques et les silences. Laissez-vous aller à l’ivresse de la paresse. Car, le temps d’une sieste, la musique et la poésie vous ouvrent un monde des possibles, surréaliste, humaniste et réjouissant !

Le Cercle des Songes est une ode à l’instant, celui dans lequel on puise la force d’une concordance inattendue entre soi et le monde, la réalité et l’imaginaire. Une parenthèse où le corps et l’esprit se libèrent.

Interprétation : Louise Bronx et Laure Chailloux

Création musicale : Laure Chailloux

Ecriture Poétique : Bertrand Boulanger

Régie : Bertrand Saugier

Durée : 30 minutes

> A 14h30, 15h30 et 16h30 en continu, Cour du Château de Robersart (tout public, gratuit & sans réservation ; attention jauge réduite)

Château de Robersart Avenue de Robersart – 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France 03 28 38 84 53 http://wambrechies.fr Le château de Robersart est un des haut-lieux du patrimoine de la ville de Wambrechies. Son histoire, riche et mouvementée permet des mises en scène multiples de l’Histoire, offrant des angles d’approche nombreux qui renouvellent chaque année les visites guidées et les animations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

