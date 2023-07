Journées Européennes du Patrimoine – Wambrechies (dimanche) Château de Robersart Wambrechies, 17 septembre 2023, Wambrechies.

• Exposition « MANIFESTATIONS POPULAIRES DU DEBUT DU 20ème SIECLE »

Voici la Troisième exposition de photos extraites du fond Motte-Bossut-Lagache (années 1900) tant attendue. Cette fois, ce sont des clichés inédits de manifestations populaires qui vous seront dévoilés : Cavalcades et Carnavals, Marchés et Fête Foraine, Automobiles de l’époque autant de manifestations de l’expression populaire de ces années riches en création.

> De 10h à 12h et de 14h à 18h30 – Salle Juliette / Château de Robersart (gratuit)

Exposition ouverte les 16 et 17/09. Vernissage le Mercredi 13/09 à 19h

• Le Cercle des Songes par le Collectif Métalu à Chahuter

Entrez dans le Cercle des Songes. Allongé.e.s sur des transats, la tête posée sur un oreiller nuage, écoutez le bruissement dans vos oreilles, les mots susurrés, les envolées mélodiques et les silences. Laissez-vous aller à l’ivresse de la paresse. Car, le temps d’une sieste, la musique et la poésie vous ouvrent un monde des possibles, surréaliste, humaniste et réjouissant ! Le Cercle des Songes est une ode à l’instant, celui dans lequel on puise la force d’une concordance inattendue entre soi et le monde, la réalité et l’imaginaire. Une parenthèse où le corps et l’esprit se libèrent.

Interprétation : Louise Bronx et Laure Chailloux

Création musicale : Laure Chailloux

Ecriture Poétique : Bertrand Boulanger

Régie : Bertrand Saugier

Durée : 30 minutes

> A 14h30, 15h30 et 16h30 en continu, Cour du Château de Robersart (tout public, gratuit & sans réservation ; attention jauge réduite)

Visites guidées:

• Visites guidées du Château de Robersart par l’historien François Fairon

Le Château de Robersart de style «Renaissance » a été le lieu de résidence des seigneurs de la ville dès le Xe siècle. À l’origine, il s’agit du château de Leuringhien bâti au XIIIe siècle.

> Départ à 11h, 13h45, 15h – Boulingrin / Cour du château (gratuit sur réservation)

• L’Eglise Saint Vaast

Cette église néogothique s’élève au centre de Wambrechies depuis 1868. Remise en valeur et éclairée, elle a subi de grandes transformations et de nombreux travaux de réfection. Fermée au public pendant plusieurs mois, elle est aujourd’hui accessible pour notre plus grand plaisir.

> Eglise ouverte au public de 8h30 à 18h30 sans interruption samedi 16 et dimanche 17/09. (Visites guidées possible le dimanche après-midi de 14h à 18h30, sans inscription)

Visites libres :

• La Pharmacie Caenevet

Visitez l’officine Caenevet de Wambrechies, classée depuis 1986 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Vous y découvrirez ses meubles anciens, sa façade mais aussi le métier d’apothicaire et sa transition jusqu’au métier de pharmacien de nos jours.

> Visite samedi 16 et dimanche 17/09 de 14h à 18h – 6 place du Général de Gaulle à Wambrechies (gratuit sans réservation)

• Le Musée de la Poupée et du jouet ancien

Entre féerie et douce nostalgie, ce musée est l’occasion unique de découvrir une collection riche et originale, dans le cadre exceptionnel du Château de Robersart. Laissez-vous guider par le charme désuet et délicat des poupées de porcelaine de la fin du XIXème siècle à l’ambiance très sixties des premières Barbies. Puis empruntez le trajet suivi par les trains électriques et voitures Citroën, découvrez sur un autre front les soldats de plomb menacés par l’aviation, et les bateaux Radiguet et Bing se livrant une ultime bataille…

> Musée ouvert de 9h à 18h sans interruption samedi 16 et dimanche 17/09

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le musée applique un demi-tarif : 2€ pour les adultes et 1€ pour les enfants.

• Amitram

L’association AMITRAM vous propose de visiter son dépôt à Marquette-lez-Lille en attendant la remise en service de sa ligne. Vous y découvrirez tout le réseau « tram » de Lille-Roubaix-Tourcoing de la fin du XIXème siècle à nos jours.

> Dépôt rue de la Deûle/Marquette

Gratuit sans réservation

