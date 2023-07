Concert Les Niglos Château de Robersart Wambrechies, 16 septembre 2023, Wambrechies.

Concert Les Niglos Samedi 16 septembre, 16h00 Château de Robersart Entrée libre

Les NIGLOS réinterprètent des musiques populaires des Balkans et des Appalaches et vous feront traverser l’Atlantique en deux coups d’archet ! Prenez vos bouées de sauvetage, la croisière pourrait vous faire chavirer !

A l’issue du concert, la Ville de Wambrechies vous propose de venir déguster la bière brassée lors de WAMBIERCHIES #2 par Bière qui roule et les personnes présentes lors de l’évènement.

> A 16h dans la cour du Château

Château de Robersart Avenue de Robersart – 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France 03 28 38 84 53 http://wambrechies.fr Le château de Robersart est un des haut-lieux du patrimoine de la ville de Wambrechies. Son histoire, riche et mouvementée permet des mises en scène multiples de l’Histoire, offrant des angles d’approche nombreux qui renouvellent chaque année les visites guidées et les animations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

@Les Niglos