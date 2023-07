Grande Dictée de Wambrechies Château de Robersart Wambrechies, 16 septembre 2023, Wambrechies.

Grande Dictée de Wambrechies Samedi 16 septembre, 14h00 Château de Robersart Gratuit, sur inscription

Autour du Mot vous propose de participer à une grande dictée à la manière de Bernard Pivot.

Une première partie pour tous les publics à partir de 9/10 ans, un une deuxième partie pour les jeunes et une dernière partie pour les experts !

Passionnés de langue française, venez découvrir l’histoire de Wambrechies en vous amusant ! Faites chauffer vos neurones et à vos stylos !

> A 14h00 – Salle Philippe de Haynin / Château de Robersart (gratuit sur réservation)

Château de Robersart Avenue de Robersart – 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France 03 28 38 84 53 http://wambrechies.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06.24.91.54.33 »}, {« type »: « email », « value »: « actionculture@wambrechies.fr »}] Le château de Robersart est un des haut-lieux du patrimoine de la ville de Wambrechies. Son histoire, riche et mouvementée permet des mises en scène multiples de l’Histoire, offrant des angles d’approche nombreux qui renouvellent chaque année les visites guidées et les animations.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

