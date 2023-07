Visites guidées du Château de Robersart par l’historien François Fairon Château de Robersart Wambrechies, 16 septembre 2023, Wambrechies.

Visites guidées du Château de Robersart par l’historien François Fairon 16 et 17 septembre Château de Robersart Gratuit, sur réservation

Le Château de Robersart de style «Renaissance » a été le lieu de résidence des seigneurs de la ville dès le Xe siècle. À l’origine, il s’agit du château de Leuringhien bâti au XIIIe siècle.

Découvrez les secrets de ce bâtiment wambrecitain à travers une visite guidée riche en anecdotes !

> Départ à 11h, 13h45, 15h – Boulingrin / Cour du château

Château de Robersart Avenue de Robersart – 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France 03 28 38 84 53 http://wambrechies.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06.24.91.54.33 »}, {« type »: « email », « value »: « actioncuture@wambrechies.fr »}] Le château de Robersart est un des haut-lieux du patrimoine de la ville de Wambrechies. Son histoire, riche et mouvementée permet des mises en scène multiples de l’Histoire, offrant des angles d’approche nombreux qui renouvellent chaque année les visites guidées et les animations.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

