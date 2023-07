Exposition MANIFESTATIONS POPULAIRES DU DEBUT DU 20ème SIECLE Château de Robersart Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies Exposition MANIFESTATIONS POPULAIRES DU DEBUT DU 20ème SIECLE Château de Robersart Wambrechies, 16 septembre 2023, Wambrechies. Exposition MANIFESTATIONS POPULAIRES DU DEBUT DU 20ème SIECLE 16 et 17 septembre Château de Robersart Entrée libre Voici la troisième exposition de photos extraites du fond Motte-Bossut-Lagache (années 1900) tant attendue.

Cette fois, ce sont des clichés inédits de manifestations populaires qui vous seront dévoilés : Cavalcades et Carnavals, Marchés et Fête Foraine, Automobiles de l’époque autant de manifestations de l’expression populaire de ces années riches en création.

Plongez dans un voyage dans le temps, au travers de splendides clichés exposés pour la 1ère fois !

> Salle Juliette / Château de Robersart

Château de Robersart Avenue de Robersart – 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France Le château de Robersart est un des haut-lieux du patrimoine de la ville de Wambrechies. Son histoire, riche et mouvementée permet des mises en scène multiples de l'Histoire, offrant des angles d'approche nombreux qui renouvellent chaque année les visites guidées et les animations.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

