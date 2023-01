HAMLET raconté aux petits Château de Robersart Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Tarif unique : 3€ / Achat des billets sur place (ouverture des portes à 14h30)

Spectacle de et par Thierry MORAL, regroupant conte, théâtre et jonglerie, proposé dans le cadre du festival Contes & Légendes (Marcq-en-baroeul) au château de Robersart de Wambrechies.

En proposant une adaptation épurée et ludique de cette tragédie. Un peu comme Lewis Caroll l’a fait avec « Alice racontée aux petits ». Sur scène : un rideau rouge, un tabouret, une balle de jonglage et un comédien-conteur. On y retrouve tous les éléments du conte : fantôme, poison, enquête, duel… L’imagination fait le reste ! La représentation sera suivie d’un goûter. À partir de 8 ans / Durée : 50 min Par la Cie Filages, proposé dans le cadre du Festival Contes et Légendes de la Ville de Marcq-en-Baroeul qui court du 10 au 26 février.

