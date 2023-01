Photos Urbaines – Une exposition de Xavier CAUCHY Château de Robersart Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Exposition de Xavier Cauchy du 1er au 5 février 2023, château de Robersart. handicap moteur mi Château de Robersart Château de robersart 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:actionculture@wambrechies.fr »}] Le photographe lillois Xavier Cauchy cherche à composer des paysages urbains où le bâti, les rues, les façades, les objets qui nous entourent, prennent une autre dimension, esquissent une histoire ou un dialogue qui va se créer avec le spectateur. Ses images sont construites comme des tableaux ou des scènes de films. Entre rigueur méticuleuse et hasard du moment, la lumière, les couleurs et les formes s’assemblent pour nous apporter un regard différent sur notre environnement quotidien. Poru découvrir ces superbes clichés, rendez-vous à la salle Juliette, au rez-de-chaussée du château de Robersart.

Entrée libre. Vernissage mercredi 1er février à 19h. Horaires d’ouverture : > mercredi : 10h-12h / 14h-20h30 > du jeudi au dimanche : 10h-13h / 14h-18h Pour tout renseignement : 06 24 91 54 33 / actionculture@wambrechies.fr

