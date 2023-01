Les Nuits de la lecture 2023 – Wambrechies Château de Robersart Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Les Nuits de la lecture 2023 – Wambrechies Château de Robersart, 21 janvier 2023, Wambrechies. Les Nuits de la lecture 2023 – Wambrechies 21 et 22 janvier Château de Robersart

Entrée libre

La bibliothèque associative & la Ville fêtent la lecture sur le thème de la peur, samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023, château de Robersart. handicap moteur mi Château de Robersart Château de robersart 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:actionculture@wambrechies.fr »}] Messieurs dames, les enfants, tremblez ! La 7e édition des Nuits de la Lecture a choisi comme thème « la peur »…

Tout un programme qui vient hanter le château de Robersart le temps d’un week-end maillé de lectures terrifiantes et de rencontres (sympathiques pour le coup) avec deux auteurs : Vincent Knock (Une nuit à tuer, Mâle en patience…) et Emilie Loyer (Sur le fil du temps, Les légendes oubliées…). > samedi de 10h à 12h : séance de dédicaces à la bibliothèque avec Vincent Knock et Émilie Loyer > samedi à 15h et 16h à la bibliothèque : lectures effrayantes du médiateur du livre Matthieu Hackière, rien que pour les enfants ! > samedi de 17h30 à 19h salle Juliette au château de Robersart : lectures à voix haute faites par un groupe d’enfants et d’adultes avant que Vincent Knock et Émilie Loyer n’évoquent leurs œuvres, leur processus de création, leurs sources d’inspiration (…) sous forme d’interview.

L’après-midi se termine en lectures intimidantes d’extraits des œuvres des deux auteurs mais aussi de poèmes, contes, histoires fantastiques, science-fiction… Des séances de dédicaces pourront aussi être organisées de 16h30 à 17h30 ainsi qu’à partir de 19h, heure à laquelle sera servi le verre de l’amitié. > Dimanche de 10h à 12h : séance de dédicaces à la bibliothèque avec Vincent Knock et Émilie Loyer Pour plus d’informations : actionculture@wambrechies.fr / 06.24.91.54.33

